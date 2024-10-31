Названы комментаторы субботнего дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Названы комментаторы, которые будут работать на субботнем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Как сообщает «Матч ТВ», центральную встречу 14 тура в эфире телеканала прокомментируют Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский. Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» перед очной встречей соседствуют в турнирной таблице. У «армейцев» пятое место и 24 очка, а у «Спартака» шестое место и 22 очка.

Что любопытно, с этого сезона оба клуба возглавляют сербские тренеры – Марко Николич (ЦСКА) и Деян Станкович («Спартак»).

Текстовую трансляцию столичного дерби проведёт наш портал.