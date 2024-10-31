Гершкович: «Спартаку» может мешать то, что Станкович очень хороший мужик»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил московский «Спартак».

- Многие говорят, и не хочется повторяться, но какое-то целостное впечатление о «Спартаке» трудно составить. Состав меняется, тактика меняется… Я точно не знаю, но в прессе все говорят про Станковича, что он очень хороший мужик. Возможно, это иногда мешает ему требовать от футболистов определённого отношения к игре и своим обязанностям. Но тут даже не взгляд со стороны, а оценка с точки зрения слухов, – сказал Гершкович.

В четырнадцатом туре чемпионата России «Спартак» сыграет в московском дерби с ЦСКА. Пока команда Станковича занимают шестое место в турнирной таблице с 22 очками.