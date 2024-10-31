Бушманов: В дерби нет фаворита, жду яркого футбола

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о предстоящем столичном дерби.

«Мне кажется, что фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак» нет. Жду зрелищного и яркого футбола! Хотелось бы, чтобы с обилием голов», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Встреча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» состоится в субботу, 2 ноября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 20:45 по столичному времени.

Стоит напомнить, что последнее столичное дерби между командами завершилось нулевой ничьей. В том матче ЦСКА руководил Владимир Федотов, а исполняющим обязанности наставника «Спартака» был Владимир Слишкович.