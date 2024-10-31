Шок дня: Основная сборная Брунея не приедет на матч с Россией

В следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Первым соперником команды Валерия Карпина станет сборная Брунея, занимающая 183-е место в рейтинге ФИФА. Соперник и так очень скромный, а теперь ещё стало известно, что основная сборная этой страны в Краснодар не приедет.

«Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске», - сообщили «Спорт-Экспрессу» в Футбольной ассоциации Брунея.

Представитель Брунея добавил, что у основных футболистов Брунея есть возможность отдохнуть только в ноябре, ведь в декабре уже стартуют сборы перед сезоном.

Учитывая уровень второй команды сборной Брунея, национальная команда России может не встретить серьёзного сопротивления на поле.

Матч Россия – Бруней пройдёт в Краснодаре 15 ноября.

Стало известно, какой канал покажет матчи сборной России в ноябре