Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко мог оказаться в ЦСКА в 2018 году. Об этом рассказал бывший скаут «армейцев» Антон Чистяков.

Специалист заявил, что в 2018 году Барко вместе с «Атланта Юнайтед» стал чемпионом МЛС, а ЦСКА в то время активно изучал нескольких игроков из лиги.

«В том числе Барко — но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, в летнее трансферное окно «Спартак» выложил за Барко 14 миллионов евро. В футболке «красно-белых» он сыграл в 15 встречах во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором пяти ассистов.