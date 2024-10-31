Каштанов: Пошёл бы в «Спартак» на любую зарплату

Форвард «Факела» Алексей Каштанов признался, что хотел бы перейти в столичный «Спартак».

Каштанов уверен, что готов играть в любом топ-клубе чемпионата России, просто ему нужно дать шанс.

«Я ничем не хуже Николсона, который играет в «Спартаке» и получает нереальные деньги. В «Спартак» пошел бы на любую зарплату», — приводит слова Каштанова Sport24.

В текущем сезоне 28-летний форвард появился на поле в девяти играх в составе «Факела» и стал автором двух забитых мячей.

Стоит сказать, что контракт Каштанова принадлежит «Уралу». Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 800 тысяч евро.