Кузнецов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о том, какая сумма денег ему необходима для комфортной жизни.

— На оплату коммунальных услуг, телефона, интернета, бензина уходит 40-45 тыс., плюс питание, одежда, в какой-нибудь кинотеатр сходить, в ресторан, когда нужно людей отвести… Тысяч 100 — это минимум, — приводит слова Кузнецова портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 59-летний Кузнецов возглавляет 2DROTS с 2021 года. В качестве футболиста он выступал за ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну» и другие клубы.

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своих ежемесячных расходах.