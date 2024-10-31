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Кузнецов рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

31 Октября 2024 • 15:28 Комментировать (1)

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о том, какая сумма денег ему необходима для комфортной жизни.

— На оплату коммунальных услуг, телефона, интернета, бензина уходит 40-45 тыс., плюс питание, одежда, в какой-нибудь кинотеатр сходить, в ресторан, когда нужно людей отвести… Тысяч 100 — это минимум, — приводит слова Кузнецова портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 59-летний Кузнецов возглавляет 2DROTS с 2021 года. В качестве футболиста он выступал за ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну» и другие клубы.

Ранее защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своих ежемесячных расходах.    
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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов 2DROTS
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 15:34
ай.. врец как дышит.. для ентава 200 мин. нуна и то, ежели на однаво.. а жына.. а дети.. иде такех идиотав беруть.. из селявизора паходу.. там вам лапшу от новых дворян холопам навешуют.. А-ха-ха-ха! )))
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