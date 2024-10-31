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Сантос высказался перед 200-м матчем за «Зенит»

31 Октября 2024 • 15:21 Комментировать
Зенит
...
Динамо Махачкала
1 1.25 X 5.70 2 14.00
02.11 18:00

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос готовится к своему 200-му матчу за питерский клуб. Защитник, который недавно получил российский паспорт, дал комментарий на этот счёт.

«Я очень счастлив, что такая цифра ждёт меня впереди. Я рад, что такое количество матчей уже провёл в футболке «Зенита». Этот клуб стал для меня родным, стал для меня домом с самого первого дня, что я нахожусь в Петербурге», - слова Сантоса приведены на сайте «Зенита».

Сантос также выразил надежду на то, что в его юбилейном матче «Зенит» наберёт три очка.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 2 ноября, - против махачкалинского «Динамо» на своём поле. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос

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ЗЕНИТ ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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