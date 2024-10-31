Гладилин ответил, кто победит в дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

По мнению специалиста, в дерби нет фаворита, ведь оба соперника выйдут на поле с серьезной мотивацией.

— Кто лучше использует свои моменты и меньше допустит эпизодов у своих ворот, тот и победит, — заявил Гладилин «Чемпионату».

Тренер считает, что «Спартак» ни в чем не уступает ЦСКА, и когда команда Деяна Станковича играет с полной самоотдачей, то все их недостатки компенсируются.

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» пройдет в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.