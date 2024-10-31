Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своими ожиданиями от дерби с ЦСКА.

- Чего лично вы ждете от дерби? Кто фаворит?

- Знаете, ожидают чего-то желаемого. А тут… Ну будет дерби и будет. Такая история.

- То есть нет предвкушения футбольного праздника?

- Абсолютно нет! «Спартак» мучается на поле. Игрой это назвать трудно. Очки набирают где-то при помощи судей, где-то за счет запредельного везения. Все дураки залетают! Из последних голов только один-два можно назвать трудовыми. А все остальное – на шару. В таком состоянии вряд ли «красно-белые» что-то противопоставят ЦСКА. Если удача улыбнется, все может быть. Попрет, так попрет.

- Так кто же фаворит?

- Если посмотреть на составы, то ЦСКА, думаю, посильнее во всех линиях.

- Если брать тренеров?

- Николич сильнее Станковича. Поэтому если говорить о шансах, то я бы отдал предпочтение ЦСКА. Где-то 60 на 40.

- Болельщикам «Спартака» нужно прежде всего надеяться на Барко?

- Ну а чего на него рассчитывать? Зрители приходят смотреть на результативную игру своей команды или на пижона с мячом, который носится только ради обыгрыша соперников? Красиво – вопросов нет. Пенальти бьет отлично, но их же еще надо придумать. Это Бонгонда должен еще пробежать и кому-то в руку попасть. Тут еще и судья должен принять сторону «Спартака». Мол, тут рука увеличила площадь тела. Не думаю, что в дерби с ЦСКА поставят неоднозначный пенальти. Так что не понимаю, на что может рассчитывать «Спартак»… Сколько голов Барко с игры забил? А у ЦСКА есть, например, Файзуллаев. Сравните их. Для меня узбекский футболист получше, посильнее, поинтереснее.

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- Вот как?

- Ну да. А потом, будет интересно посмотреть, как низкорослые Угальде и Маркиньос будут втыкаться в габаритных защитников ЦСКА. Сомневаюсь, что они их проскочат.

- Как вам Пьянич?

- Пока не могу сказать, что это прямо топ-игрок, которого надо было брать, даже несмотря на те его негативные высказывания. Ничего особенного не показал. Многие «армейцы» выглядят на поле лучше его.

Александр Сычёв