Сантос: «Зенит» провёл работу над ошибками»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу работы над ошибками, проведённой после домашней ничьей с «Локомотивом» (1:1).

«Да, конечно! Мы проанализировали, обсудили, разобрали не только ошибки, допущенные в матче с «Локомотивом», но и вообще все последние матчи, которые не так удались нашей команде, как хотелось бы», - слова Сантоса приведены на сайте «Зенита».

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла (30 против 33).

Сейчас «Зенит» готовится к домашней игре против «Динамо» из Махачкалы. Команды пересекутся в субботу, 2 ноября.