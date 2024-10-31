Сантос рассказал, как на «Зенит» повлияло увеличение отставания от «Краснодара»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о влиянии на команду увеличения отставания от «Краснодара». По итогам прошлого тура Премьер-лиги отставание выросло до трёх очков.

«Изменилось лишь наше настроение, наша мотивация. Потому что второе место – это не то, на что мы рассчитываем, не то место, на котором мы привыкли находиться. Все это лишь подстегнуло и повысило наш заряд», - цитирует Сантоса сайт «Зенита».

В прошлом туре Премьер-лиги «Зенит» не смог обыграть «Локомотив» (ничья 1:1), а «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» (2:1).

Ближайший матч российского чемпионата «Зенит» проведёт в субботу, 2 ноября, - против махачкалинского «Динамо» на своём поле.