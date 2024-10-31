Владимир Федотов ответил, когда вернётся к работе

Экс-наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о своём будущем.

«Много ходит разных слухов, но к работе вернусь «как только — так сразу». В течение 2024 года? Как бог пошлет. Не отнекиваюсь от предложений», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, с 2022 по 2024 год Федотов возглавлял ЦСКА, однако минувшим летом он был уволен из клуба. Вместо него пост главного тренера «армейцев» занял Марко Николич.

Стоит сказать, что слухи активно связывают 58-летнего Федотова с казанским «Рубином». Сообщалось, что он станет новым тренером команды в случае увольнения Рашида Рахимова.