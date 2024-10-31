Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»

«Зенит» готовится к домашнему матчу Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». Главный тренер питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос, есть ли какие-то новости от медицинского штаба по поводу кадровой ситуации.

«Нет, новостей никаких нет. В прежнем составе команда готовится – так же, как и перед последней нашей игрой в чемпионате против «Локомотива». Все эти же игроки будут готовиться к матчу против «Динамо» из Махачкалы», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» пройдёт в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда отстаёт на три очка.