Семак — о махачкалинском «Динамо»: «Нас ждёт очень крепкий соперник»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился комментарием о предстоящем матче с махачкалинским «Динамо».

Семак отметил, что сейчас «Динамо» является одной из менее знакомых команд в РПЛ, но у него уже есть понимание о том, как играет соперник.

«Команда пропустила с игры всего пять мячей за 13 туров. Это говорит о том, что нас ждет очень крепкий соперник, который умеет как обороняться, так и контратаковать», — цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Игра 14-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 2 ноября. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что ранее команды не встречались на футбольном поле.