Дивеев недоволен замедлением YouTube в России

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев недоволен замедлением платформы YouTube в России.

«Всё это не здорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Дивеев также признался, что имеет трудности с использованием VPN и из-за этого часто психует.

Игорь Дивеев в сезоне 2024/2025 провёл 17 матчей, в которых забил пять голов. ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «армейцы» проведут в субботу, 2 ноября, - против «Спартака» на своём поле.