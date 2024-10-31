Стало известно, какой канал покажет матчи сборной России в ноябре

В следующем месяце национальная сборная России проведёт два товарищеских матча: против Брунея и Сирии. Стало известно, какой канал покажет эти игры. О предстоящих трансляциях объявил «Матч ТВ».

Матч Россия – Бруней пройдёт в Краснодаре 15 ноября. Трансляция игры начнётся за час до стартового свистка, то есть в 18:00 по московскому времени.

Матч Россия – Сирия состоится в Волгограде 19 ноября. Прямая трансляция тоже стартует за час до начала игры – в 18:30 по московскому времени.

Отметим, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи.