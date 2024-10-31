Агент Лавеги отреагировал на возможный переход игрока в «Спартак»

Гонсало Сорондо, агент Хоакина Лавеги, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переезде своего клиента в Россию.

— На данный момент из России к нам никто не обращался, а вообще за Хоакином следят много европейских клубов, — заявил агент.

Ранее сообщалось, что левым вингером уругвайского «Ривер Плейт» интересуется «Спартак».

В 2024 году 19-летний Лавега появился на поле в 29 матчах, забил десять голов и сделал пять ассистов.

Контракт уругвайца с клубом рассчитан до конца декабря. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.