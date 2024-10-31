Каррера: «Жду предложений, но из России их пока нет»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее занимавший пост главного тренера московского «Спартака», высказался насчет возможного возвращения в чемпионат России.

«Я жду предложений, но из России их пока нет», - цитирует наставника «РБ Спорт».

Последним местом работы Карреры был «Асколи». Массимо был уволен с поста наставника итальянской команды в конце прошлого месяца.

Итальянец тренировал «Спартак» в 2016 по 2018 год. Под руководством Карреры московская команда стала чемпионом Российской премьер-лиги и обладателем суперкубка страны.

Ранее Массимо заявлял, что готов возглавить «Оренбург».