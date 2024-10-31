Гладилин рассказал, что может помешать «Локомотиву» победить «Рубин»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий касательно поединка «Локомотива» и казанского «Рубина» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Отсутствие Батракова и Баринова скажется на «Локомотиве» в матче с «Рубином». Будет непростая игра, нужно приложить максимум усилий, чтобы одержать победу», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Поединок между «железнодорожниками» и казанской командой состоится в субботу, 2 ноября. Начало противостояния запланировано на 18:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Локомотив» с 28 баллами занимает третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Рубин» (18) располагается на седьмом месте.