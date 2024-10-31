Лесовой — о базе «Динамо»: «Просто космос, редкость даже для топ-лиг»

Вингер московского «Динамо» Даниил Лесовой, выступающий в аренде в АЕЛе, высказался об условиях в российском клубе.

— Если говорить об условиях бытовых и тренировочных, то «Динамо» — просто космос. Такая база, как в Новогорске, редкость даже для топ-лиг, — цитирует Лесового портал «РБ Спорт».

Напомним, Лесовой принадлежит «Динамо» с 2020 года. За это время он принял участие в 72 играх, в которых забил 5 голов и сделал 11 голевых передач.

Контракт Лесового с «бело-голубыми» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.