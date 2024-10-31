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Галямин считает, что ЦСКА больше готов к дерби, чем «Спартак». эксклюзив

31 Октября 2024 • 14:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.50 2 3.00
02.11 20:45

Ветеран ЦСКА Дмитрий Галямин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак».

- Какие ожидания от предстоящего дерби?

- Мне кажется, ЦСКА больше готов к дерби, чем «Спартак». Если смотреть на качество игры, то «красно-белые» играют неровно. В этом компоненте на данный момент «армейцы» превосходят своего принципиального соперника. Что и доказывают последние результаты.

- Вас не смущает осечка ЦСКА в матче с «Факелом»?

- Да, «армейцы» не смогли переиграть эту команду, но «Факел» вообще трудно переиграть. Он все составом стоит в обороне, и попробуй ему забей. Он очень умело обороняется. 

- «Спартак» в свою очередь в предыдущем туре обыграл «Пари НН», который к топам тоже не отнесешь.

- У «Спартака» есть вопросы, связанные с сыгранностью. Команда там практически новая, произошло много изменений. ЦСКА в этом плане немного впереди по сыгранности, своему уровню и тому, как команда готова к предстоящему матчу. 

- Соперники сопоставимы по составу?

- Да. Просто у «Спартака» получилась немного разношерстная селекция. И в долгую это скажется, потому что многие из футболистов, которых подписали, не выглядят атлетично для нашего футбола, который выделяется своими скоростями и борьбой. 

- Но трансфер Барко, например, многие хвалят.

- Посмотрим.

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- В дерби помимо прочего будет тренерская дуэль: Николич против Станковича. Вам она интересна?

- Эти тренеры хорошо знают друг друга: они из одной страны. Эта два квалифицированных специалиста, один из которых больше работал в России, уже адаптировался, знает наш язык, наш менталитет и наш футбол. В этом плане ему легче. А Станкович только проходит этот путь и находится в стадии адаптации. Поэтому иногда принимает ошибочные решения в плане тактики. Он мог бы избежать некоторых ошибок, если бы дольше работал в России. 

- На Пьянича «армейцы» возлагают большие надежды, но пока он их не очень оправдывает. Стоит ли ему уделить дополнительное внимание, и будет ли он выделяться в такой игре?

- О квалификации это футболиста даже говорить не стоит. Важно, насколько он мотивирован, чтобы играть. В таком возрасте очень сложно поддерживать хорошую форму. И потом, мне кажется, «армейцы» играют в более быстрый футбол и не такой позиционный, к которому привык Пьянич, поиграв в командах-лидерах.

- Именно поэтому он сейчас не так проявляет себя, как все ждут от него?

- Не знаю, посмотрим. Просто нужно подождать, какие результаты у него будут.

- Могут ли нынешние ЦСКА и «Спартак» бороться за место в тройке?

- ЦСКА в большей степени готов к этому, чем «Спартак». У «армейцев» перестроение идет второй год, поэтому у них было больше времени для того, чтобы построить команду, которая могла бы бороться за призовое место.

- Не кажется ли вам, что если эти две команды не борются за золото или хотя бы за медали, то статус дерби немного понижается?

- Нет. Дерби ЦСКА – «Спартак» не привязано к итоговому месту в таблице. Болельщики могут простить все что угодно за победу, ведь результат в этом матче очень важен. 

Елена Григорьевская

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