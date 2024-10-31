Стала известна позиция руководства московского «Спартака» по трансферу защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не собираются подписывать игрока «железнодорожников». Позиция левого защитника в «народной команде» полностью укомплектована.

В текущем сезоне чемпионата России Тикнизян сыграл 11 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. 25-летний защитник оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллиона евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

После 13 туров РПЛ «Спартак» идет на шестом месте, а «Локо» - на третьем.