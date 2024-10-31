Калинин назвал лучшего легионера РПЛ

Защитник Игорь Калинин из «Факела» ответил на вопрос по поводу легионеров в российском футболе. По словам футболиста, в РПЛ не так много иностранных футболистов действительно высокого уровня.

«Классных – немного. Которые делают разницу – таких немного. Кто самый классный? Для меня – Дуглас Сантос. Просто топ. Держит уровень на протяжении пяти лет. Вендел топ», - цитирует Калинина «РБ Спорт».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Недавно защитник получил российский паспорт. В обозримом будущем Сантос получит возможность выступать за национальную сборную России.

Добавим, что после тринадцати туров лидером РПЛ является «Краснодар».