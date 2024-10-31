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«Локомотив» недоволен Тимофеевым — хавбеку уже нашли замену слухи

31 Октября 2024 • 13:52 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
1 1.65 X 4.30 2 5.20
02.11 18:00

Московский «Локомотив» нацелился на опорного полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова.

По информации Metaratings, тренерский штаб столичного клуба не устраивает игра полузащитника Артёма Тимофеева, который присоединился к команде минувшим летом.

Источник утверждает, что зимой «Локомотив» намерен приобрести хавбека «Сочи» Кирилла Кравцова.

В текущей кампании 22-летний Кравцов принял участие в 14 играх с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал в свой актив один ассиста.

Контракт Кравцова с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в полтора миллиона евро.

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