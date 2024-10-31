Дивеев — о своей результативности: «В нужное время в нужном месте»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился комментарием о своей высокой результативности в текущем сезоне.

«Как это получилось? В нужное время в нужном месте. Отрабатывали на тренировках движение в штрафной», — приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

Футболист добавил, что иногда он остается на линии после розыгрыша стандартов, но это уже его инициатива, а не какая-то заготовка.

В текущем сезоне 25-летний Дивеев забил уже пять мячей в 17 играх и является одним из лучших бомбардиров ЦСКА.

2 ноября подопечные Марко Николича примут на своем поле «Спартак» в рамках 14-го тура чемпионата России, начало — в 20:45 по мск.