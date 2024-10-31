Булыкин предположил, как сыграют ЦСКА и «Спартак»

В поединке 14-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА на домашнем стадионе встретится со «Спартаком». Об этой игре высказал мнение футбольный эксперт Дмитрий Булыкин.

«Мне кажется, что будет ничья, но «армейцы» могут хорошо сыграть. «Спартак» даже когда идёт на шестом месте, то всегда в клубе говорят, что они борются за чемпионство», - приводит слова Дмитрия «Чемпионат».

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало противостояния запланировано в 20:45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

После 13 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, а «Спартак» находится на шестой строчке.