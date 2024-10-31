Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может сменить клубную прописку.

Как стало известно Arménie Football, руководство «железнодорожников» приняло решение не продлевать трудовой договор с 25-летним футболистом, поэтому он может быть продан в ближайшие трансферные окна.

По данным источника, на данный момент интерес к Тикнизяну проявляют «Спартак», «Зенит», «Севилья» и «Бетис».

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив три результативные передачи.

Действующий контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года, а его рыночная цена, по данным Transfermarkt, составляет 6,5 млн евро.