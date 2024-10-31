Колыванов дал совет полузащитнику «Спартака» Зиньковскому

Бывший футболист Игорь Колыванов прокомментировал информацию относительно возможного ухода из столичного «Спартака» полузащитника Антона Зиньковского.
«Станкович не видит Зиньковского игроком стартового состава. Для Зиньковского лучше, если он уйдёт и будет где-то играть. Зачем ему сидеть на лавке?» - передает слова эксперта «Чемпионат».
Зиньковский связан трудовыми обязательствами с «красно-белыми» до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний полузащитник провел семь поединков, не отметившись результативными действиями.
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