Названо имя главного судьи дерби ЦСКА - «Спартак»

В центральном поединке 14-го тура Российской премьер-лиги силами померяются московские ЦСКА и «Спартак». Пресс-служба РФС объявила судейскую бригаду на предстоящее дерби.

Поединок, который состоится на стадионе «ВЭБ Арена», обслужит Алексей Сухой вместе со своими помощниками. Матч пройдет в субботу, 2 ноября, начало запланировано в 20:45 по столичному времени.

«Армейская» команда набрала 24 балла в 13 турах. Подопечные Марко Николича располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то коллектив Деяна Станковича с 22 очками находится на шестом месте в чемпионате страны.