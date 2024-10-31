Дивеев рассказал, сколько денег тратит в месяц

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своих ежемесячных расходах.

«Где-то от 150 до 300 тысяч на двоих. Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза», — приводит слова Дивеева российское издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров и стал автором пяти забитых голов.

Действующий трудовой договор Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет семь с половиной миллионов евро.

2 ноября ЦСКА примет на своем поле «Спартак». Начало игры 14-го тура РПЛ запланировано на 20:45 по мск.