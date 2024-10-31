Кечинов дал прогноз на голы в матче «Динамо» и «Ростова»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий в преддверии матча между «Динамо» и «Ростовом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Последние игры «Динамо» показывают, что мы увидим забитые мячи с «Ростовом». Если будет столько голов, как в последних встречах, то это мечта для болельщиков», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

«Динамо» примет «Ростов» на стадионе «ВЭБ Арена» в пятницу, 1 ноября, начало запланировано в 19:00 по столичному времени. Перед 14-м туром чемпионата России «бело-голубые» с 26 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, с 13 набранными очками располагается на восьмой строчке.