Андреев объяснил успех Лички в «Оренбурге»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился комментарием о работе Марцела Лички в южноуральском клубе.

По мнению Андреева, Личка принес что-то новое в российский футбол, но для яркой игры нужны соответствующие исполнители, в тот период «Оренбургу» удалось привести несколько качественных игроков, таких как Вера, Мансилья, Мартин и Флорентин.

— Они приезжали максимально голодными и мотивированными. Все это сложилось в некий симбиоз, который выстрелил, — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Напомним, Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 по 2023 год, после чего перебрался в московское «Динамо».