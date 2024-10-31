Колыванов высказался о матче ЦСКА - «Спартак»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался насчет предстоящего поединка между московскими «Спартаком» и ЦСКА в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«У команд равные шансы на победу. Если «Спартак» потеряет очки в дерби, то им будет очень тяжело бороться за топ-3, не говоря о чемпионстве», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Встреча «Спартака» и ЦСКА состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В преддверии этого противостояния команда Деяна Станковича находится на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Марко Николича занимают пятое место.