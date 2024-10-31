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Пиняев не перейдёт в «Спартак» слухи

31 Октября 2024 • 13:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
1 2.40 X 3.50 2 3.00
02.11 20:45

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев не перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заинтересован в трансфере 19-летнего футболиста.

Как утверждает телеграм-канал «Хроники «Спартака», с вероятностью в 99 процентов Пиняева не будет в стане «красно-белых». По информации источника, в шорт-листе «Спартака» есть более интересные кандидаты из-за рубежа по той же цене, что и Пиняев.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором четырех результативных передач.

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