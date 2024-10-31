Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев не перейдёт в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заинтересован в трансфере 19-летнего футболиста.

Как утверждает телеграм-канал «Хроники «Спартака», с вероятностью в 99 процентов Пиняева не будет в стане «красно-белых». По информации источника, в шорт-листе «Спартака» есть более интересные кандидаты из-за рубежа по той же цене, что и Пиняев.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором четырех результативных передач.