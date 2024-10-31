Игнатьев рассказал, когда Карпин уйдёт из «Ростова»

Известный российский специалист Борис Игнатьев высказался о работе Валерия Карпина в сборной России и «Ростове».

«Как только увидим нашу команду в числе претендентов на поездку на ЧМ или Евро, то Валерий Георгиевич откажется. Не думаю, что Карпин откажется в пользу «Ростова», скорее в пользу сборной», - поделился мнением эксперт Metaratings.ru.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В следующем месяце подопечные Карпина проведут две контрольные встречи против Брунея и Сирии. В последнем спарринге, который прошел в сентябре, сборная России крупно выиграла у Вьетнама со счетом 3:0