Нигерийский форвард Олакунле Олусегун, права на которого принадлежат «Краснодару», имеет варианты продолжения карьеры за пределами России.

Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», к 22-летнему нападающему есть интерес от команд с ближнего Востока, однако «Краснодар» на данный момент хочет сохранить нигерийца.

Олусегун провел восемь поединков в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Нападающий не отметился результативными действиями. Краснодарская команда с 33 набранными очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на три балла.