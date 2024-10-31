Центральный форвард Виллиан Жозе, выступающий за московский «Спартак», не перейдет в «Палмейрас». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бразильская сторон не интересуется футболистом «красно-белых».

32-летний нападающий перешел в «Спартак» из севильского «Бетиса» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила четыре миллиона евро. Виллиан заключил с российским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В сезоне-2024/2025 Российской премьер-лиги Жозе сыграл семь поединков, не отметившись голевыми действиями. «Спартак» занимает шестое место в таблице после 13 туров.