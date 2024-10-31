Мостовой - о совмещении Карпина: «Всё сказывается на «Ростове»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о работе Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Слова Карпина про отставку? Нагрузка на него сумасшедшая. Все сказывается на «Ростове». Если работаешь в клубе, то продолжай работать дальше», - передает слова Мостового Metaratings.ru.

Напомним, что Карпин занимает пост главного тренера национальной команды с лета 2021 года.

«Ростов» набрал 13 баллов в 13 турах Российской премьер-лиги. «Жёлто-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Карпина на выезде встретятся с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» в пятницу, 1 ноября.