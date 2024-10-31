Ещенко: «Локомотив» не дал шансов «Зениту»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий по недавнему поединку между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом» в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Локомотив» хорошо сыграл с «Зенитом». Не давал Петербургу шансов, прессинговал. Галактионов успешно раскрывает молодёжь в «Локомотиве», - передает слова Ещенко Metaratings.ru.

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В настоящий момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. «Железнодорожники» идут на третьей позиции в РПЛ.