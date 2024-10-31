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Булыкин объяснил, почему «Динамо» уверенно обыграет «Ростов» в 14-м туре РПЛ эксклюзив

31 Октября 2024 • 17:22 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Ростов
01.11 19:00

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московский клуб уверенно победит «Ростов» в 14-м туре РПЛ.

- «Ростов» сейчас не тот, какой был несколько сезонов назад, когда боролся за призовые места в РПЛ. Команда сейчас ослаблена своей логистикой, низкой мотивацией и неудачной серией. Моё мнение, что московское «Динамо» выиграет матч, вопрос только с каким счётом», - сказал Булыкин.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 1 ноября в Москве. Начало игры – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Ростов Динамо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
31 Октября 2024 в 17:56
ай тута изначальна панторез обричон.. смешно.. супратив каво пытаеца папиреть.. халоп супратив барена.. съем собственну шляпу ежели ничейку сгоняит.. надо ставить на диману пока буки ставки пренимають.. А-ха-ха-ха! )))
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