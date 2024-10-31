Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московский клуб уверенно победит «Ростов» в 14-м туре РПЛ.

- «Ростов» сейчас не тот, какой был несколько сезонов назад, когда боролся за призовые места в РПЛ. Команда сейчас ослаблена своей логистикой, низкой мотивацией и неудачной серией. Моё мнение, что московское «Динамо» выиграет матч, вопрос только с каким счётом», - сказал Булыкин.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 1 ноября в Москве. Начало игры – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.