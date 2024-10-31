Пименов назвал победителя матча ЦСКА - «Спартак»

Экс-футболист «Локомотива», а ныне эксперт Руслан Пименов рассказал о своих ожиданиях от центрального матча 14-го тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком».

«ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем «Спартак». Думаю, ЦСКА может добиться победы в предстоящем московском дерби», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Дерби состоится на домашнем стадионе ЦСКА – «ВЭБ Арене». Начало поединка запланировано в 20:45 по столичному времени. В настоящий момент «армейская» команда находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «красно-белые» занимают шестую строчку