Каштанов: «У Кордобы менталитет победителя»

Игрок воронежского «Факела» Алексей Каштанов высказал мнение о центральном форварде Джоне Кордобе, выступающем за «Краснодар».

«В РПЛ нравится Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живёт футболом. У него менталитет победителя» - передает слова футболиста «РИА Новости Спорт».

В текущей игровой кампании колумбийский нападающий сыграл 12 поединков за краснодарскую команду, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Трудовой договор бомбардира с «быками» рассчитан до лета 2025-го.

По итогам 13 туров Премьер-лиги команда Мурада Мусаева с 33 баллами занимает первое место в турнирной таблице.