Балахнин: «Динамо» пропускает всегда и постоянно, «Ростову» нужно использовать свои моменты

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на выезде сыграет против московского «Динамо».

«Я думаю, «Ростов» не будет менять стиль игры, он не меняется, и мы это прекрасно видим. Даже когда удачно они играют или неудачно, «Ростов» не меняется. Я не вижу пока предпосылок, чтобы в команде что-то кардинально менялось.

«Динамо» пропускает всегда и постоянно, тут вопрос стоит, как «Ростов» сыграет в обороне. Они тоже сейчас пропускают немало и постоянно. Моменты будут, «Динамо» не идеально в обороне, просто «Ростову» нужно будет использовать свои моменты», - сказал Балахнин.

Встреча между «Динамо» и «Ростовом» состоится 1 ноября в Москве. Начало игры – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.