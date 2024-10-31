Кечинов: «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новость о потенциальном переходе полузащитника Сергея Пиняева из «Локомотива» в стан «красно-белых».

«Думаю, «Локомотив» не продаст Пиняева в «Спартак». В стане «железнодорожников» делается ставка на молодых и перспективных ребят. Пиняев один из таких», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Срок действующего трудового соглашения между 19-летним вингером и «Локомотивом» истекает летом 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно порталу Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро. В текущем сезоне Премьер-лиги Пиняев сыграл 12 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.