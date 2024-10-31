Николич рассказал, как ЦСКА готовится к «Спартаку»

Рулевой московского ЦСКА Марко Николич поведал о подготовке своей команды к поединку против столичного «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Готовимся к матчу со «Спартаком», как и к каждой другой игре. Рабочий процесс происходит как и всегда. Нет ничего нового. Просто готовимся», - дал комментарий специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА примет «Спартак» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало противостояния запланировано в 20:45 по столичному времени. В преддверии дерби «армейский» коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, а «народная команда» находится на шестой позиции.