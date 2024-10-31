Шикунов: «Дерби ЦСКА - «Спартак» - номер один»

Экс-спортдир столичного «Спартака» Александр Шикунов дал комментарий в преддверии поединка между ЦСКА и «красно-белыми» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Дерби ЦСКА - «Спартак» - номер один. Будет очень интересный, но непростой и тяжёлый матч. В этом матче будет борьба, скорости - обе команды включатся полностью», - приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Столичное дерби состоится на домашнем стадионе ЦСКА в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток главного рефери встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени. Перед поединком подопечные Марко Николича занимают пятое место в турнирной таблице, а команда Деяна Станковича находится на шестой позиции.