Канчельскис оценил шансы Головина попасть в топ-30 «Золотого мяча»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах хавбека «Монако» Александра Головина попасть в топ-30 «Золотого мяча».
«Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут шансы попасть в топ-30. Но для этого еще надо, чтобы «Монако» что-то выиграл», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний полузащитник поучаствовал в семи встречах, не отметившись результативными действиями. После девяти туров Лиги 1 «Монако» набрал 20 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.
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