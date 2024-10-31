Кирьяков высказался о дуэли Николича и Станковича в дерби ЦСКА – «Спартак»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби ЦСКА – «Спартак».

- Какие ожидания от предстоящего дерби «армейцев» со «Спартаком»?

- Это традиционное противостояние двух московских клубов, к которому всегда есть интерес. У команд огромная армия болельщиков. Все это подогревается. В нынешней ситуации каждому клубу нужны очки. Они неоднозначно проводят сезон. Хотя в этом плане «армейцы» выглядят чуть получше.

- Команды сопоставимы по составу?

- Приблизительно. В «Спартаке» больше квалифицированных легионеров, но результат «красно-белых» не устраивает их болельщиков. У «армейцев» тоже есть определенные трудности. После ухода одного тренера пришел другой, и ему требуется время. Как и команде Станковича. Там аналогичная ситуация. У «красно-белых» всегда завышенные требования и ожидания. Их хотят видеть наверху таблицы. У «армейцев» в этом плане все поспокойнее.

- В дерби помимо прочего будет тренерская дуэль: Николич - Станкович. Вам она интересна?

- Не думаю, что в плане тактики можно говорить о том, что наставники чем-то удивляют в каждом туре. Есть определенные стандарты, которых они придерживаются, и, исходя их состояния и уровня игроков, выстаивают модель на тот или иной матч. Есть определенные особенности, но чего-то кардинального нет.

- Но мы видели эксперименты «Спартака» во встрече с «Краснодаром», правда, они не оправдали себя.

- Есть матчи – исключения, где можно что-то выдумать и посмотреть, как это работает. Но в целом за этот отрезок чемпионата ничего кардинального нет. Хотя в отдельных встречах тренер может чем-то удивить.

- На Пьянича «армейцы» возлагают большие надежды, но пока он их не оправдывает. Стоит ли ему уделить дополнительное внимание?

- Да нет. Это предсказывалось, что от футболиста, который давно не играет, находится в возрасте, трудно чего-то ожидать. «Спартак» тоже в свое время обжегся с Шюррле, когда все говорили, что это суперигрок. Я, кстати, тоже. Думал, что немецкий легионер – профессионал. Мое отношение к Германии все знают. Я считал, что он лучше будет себя проявлять. Но мы видим, что все зависит в каждом случае от футболистов, насколько они мотивированы и хотят себя проявлять, а не только зарабатывать деньги. Иногда это не работает. С Пьяничем только время все покажет. Пока он не оправдывает надежд. Наверняка, ему дают время привести себя в порядок, чтобы он набрал форму, но я по себе знаю, что набирать кондиции в таком возрасте намного тяжелее, чем в более молодом.

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- Могут ли нынешние ЦСКА и «Спартак» бороться за место в тройке?

- Могут. Они находятся в зоне преследователей. Отставание от третьего места вполне догоняемое. Но для этого нужно не терять очки. В этом туре кто-то их обязательно потеряет и не сможет приблизиться к конкурентам. Но в любом случае время еще есть. Можно еще что-то поправить, хотя тройка выглядит достаточно внушительно: «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив», которые неплохо играют, на хороших скоростях, агрессивно, и в этом ЦСКА и «Спартак» пока уступают.

- К какому результату в дерби больше склоняетесь, и насколько будет важен фактор своего поля для ЦСКА?

- Не думаю, что это существенно. В дерби фактор своего поля нивелируется. Тем более обе команды московские. Стадионы примерно одинаковые. Понятно, что «армейцы» будут чувствовать поддержку своих зрителей больше, чем «Спартак». Но в любом случае я надеюсь, что мы увидим хороший футбол.

Елена Григорьевская