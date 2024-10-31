Дивеев: «Ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в беседе с представителями СМИ дал комментарий касательно возможного участия в еврокубках.

«Большинство футболистов хотят играть в ЛЧ и ЛЕ. Я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. Хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу. Работаем, ждем», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в 17 поединках «армейского» коллектива. Защитник записал на свой счет пять забитых мячей.

После 13 туров Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице. В ближайшем матче «армейцам» будет противостоять столичный «Спартак».